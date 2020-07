Exames serão realizados três dias antes das partidas; resultado sairá na véspera do jogo

Divulgação/Confiaça Testes serão realizados em todos os jogadores, técnicos, árbitros e assistentes



A CBF vai custear testes de covid-19 para todos os campeonatos nacionais. Em comunicado divulgado hoje, a entidade que comanda o futebol brasileiro anunciou que os exames serão feitos três dias antes de cada rodada das competições, e o resultado será entregue na véspera.

Um protocolo foi criado para que o fluxo dos exames funcione. Caso os atletas sejam diagnosticados com o vírus, a CBF recomendará seu afastamento imediato. Serão testados técnicos, jogadores e jogadoras das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Feminino A1 e A2, Brasileirão sub-20 e Copa do Nordeste.

“Vamos retomar o futebol de forma segura. Oferecer um ambiente de proteção e confiança nos protocolos é o nosso compromisso com os protagonistas do futebol. Confiamos plenamente na excelência do Einstein para realização desse trabalho fundamental de testagem”, destaca o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Árbitros e assistentes também serão submetidos aos exames. “Nosso compromisso é que todos que entrem em campo tenham tranquilidade para realizar seu trabalho. Vamos utilizar a metodologia mais confiável nos testes e também investir muito na orientação para que todos os envolvidos no jogo adotem os cuidados necessários à saúde coletiva”, afirma Jorge Pagura, Presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF.

O especialista foi responsável pela coordenação do “Guia Médico para o retorno das atividades do futebol brasileiro”, protocolo criado para volta do esporte no país, aprovado pelo Ministério da Saúde e distribuído pela CBF às Federações Estaduais e Clubes.

A primeira etapa da testagem já está em andamento, e foi realizada nos 14 times que disputam a Copa do Nordeste. Os jogos serão retomados em sede única na próxima terça-feira, 21.