Fundador da equipe Williams de Fórmula 1, Frank Williams é internado em hospital

O fundador da equipe Williams de Fórmula 1, Sir Frank Williams, foi internado em um hospital e está em estado estável, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 15, pela escuderia britânica. “Sir Frank Williams foi recentemente internado em um hospital onde se encontra atualmente em condições estáveis. A condição médica de Frank é um assunto particular e, portanto, a família não divulgará mais detalhes neste momento”, informaram através de um comunicado. “Pedimos pelo seu respeito à privacidade da família. Os médicos liberarão uma nova atualização no devido tempo”, acrescenta a nota.

