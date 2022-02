Gabriel Medina fala pela primeira vez após término com Yasmin Brunet

Através de sua conta no Instagram, o tricampeão mundial de surfe postou uma foto em que aparece ajoelhado e escreveu uma mensagem

Reprodução/Twitter @JogosOlimpicos Gabriel Medina terminou seu relacionamento com Yasmin Brunet



Gabriel Medina preferiu usar uma passagem bíblica para se manifestar pela primeira vez desde o término de seu relacionamento com Yasmin Brunet, sacramentado na semana passada. Através de sua conta no Instagram, o tricampeão mundial de surfe postou uma foto em que aparece ajoelhado. “Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor”, escreveu o surfista, que preferiu não participar da etapa da etapa de Pipeline, no Havaí, nos Estados Unidos, para cuidar de sua saúde mental.