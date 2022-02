Laureus: Ítalo Ferreira concorre a prêmio no Oscar do esporte; veja indicados 

Medalha de ouro nos Jogos de Tóquio-2020, o surfista é o único brasileiro na lista de indicados da nobre premiação

Jonne Roriz/COB Ítalo Ferreira é o primeiro campeão olímpico do surfe



O surfista Ítalo Ferreira, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020, está concorrendo ao prêmio de melhor atleta de ação no Laureus, conhecido como o “Oscar do esporte”. Em lista divulgada nesta quarta-feira, 2, o brasileiro aparece como indicado na categoria ao lado do espanhol Alberto Ginés, da escalada esportiva; os japoneses Yuto Horigome e Momiji Nishiya, do skate street masculino e feminino; a americana Carissa Moore, que assim como o brasileiro subiu no degrau mais alto do pódio no surfe; e a britânica Bethany Shriever, do ciclismo BMX.

Já categoria de melhor atleta masculino do ano, a briga promete ser quente. Foram indicados o americano Caeleb Dressel, que ganhou cinco medalhas de ouro na natação em Tóquio, e Eliud Kipchoge, queniano, que conquistou ouros seguidos na maratona no Rio e na capital japonesa. Além deles, estão no páreo o americano Tom Brady, lenda da NFL que ontem anunciou a aposentadoria; o atacante polonês Robert Lewandowski, recém-eleito pela Fifa o melhor jogador de futebol do mundo; o holandês Max Verstappen, atual campeão mundial de Fórmula 1; e o tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial da ATP. No feminino, concorrem a tenista australiana Ashleigh Barty, número 1 do ranking da WTA; a americana Allyson Felix, velocista multicampeã e dona de 11 medalhas olímpicas; a nadadora americana Katie Ledecky, dez vezes medalhista olímpica; a nadadora australiana Emma McKeon, que faturou quatro ouros em Tóquio; a espanhola Alexia Putellas, eleita pela Fifa a melhor jogadora de futebol do mundo; e a velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah, que conquistou três ouros nos Jogos de Tóquio.

Confira os indicados nas outras categorias:

Equipe do ano

Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas (Alemanha)

Seleção de futebol masculino da Argentina

Equipe olímpica de saltos ornamentais da China

Time de futebol feminino do Barcelona (Espanha)

Equipe de basquete Milwaukee Bucks (EUA)

Seleção de futebol masculino da Itália

Revelação do ano

Neeraj Chopra – Atletismo (Índia)

Daniil Medvedev – Tênis (Rússia)

Pedri – Futebol (Espanha)

Emma Raducanu – Tênis (Reino Unido)

Yulimar Rojas – Atletismo (Venezuela)

Ariarne Titmus – Natação (Austrália)

Retorno do ano

Simone Biles – Ginástica artística (EUA)

Sky Brown – Skate (Reino Unido)

Mark Cavendish – Ciclismo (Reino Unido)

Tom Daley – Saltos ornamentais (Reino Unido)

Marc Márquez – Motociclismo (Espanha)

Annemiek van Vleuten – Ciclismo (Holanda)

Atleta paralímpico do ano

Diede De Groot – Tênis em cadeira de rodas (Holanda)

Marcel Hug – Atletismo em cadeira de rodas (Suíça)

Shingo Kunieda – Tênis em cadeira de rodas (Japão)

Jetze Plat – Paraciclismo/Paratriatlo (Holanda)

Susana Rodríguez – Paratriatlo (Espanha)]

Sarah Storey – Paraciclismo (Reino Unido)

*Com informações da Agência EFE