George Russell conquista a pole position do GP da Áustria de F1

Treino deste sábado (27) contou com um acidente de Max Verstappen, que largará do quinto lugar; corrida é neste domingo (28), às 10h (horário de Brasília)

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, largará da pole position do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 no domingo (28), à frente dos carros da Ferrari, os do monegasco Charles Leclerc e do também inglês Lewis Hamilton.

Russell foi o mais rápido na classificação disputada neste sábado (27), mas a direção da prova indicou, por alguns minutos, que estava “investigando” para verificar se o tempo registrado pelo britânico estava correto, o que deixou em dúvida o desfecho da sessão.

LET’S GOOO George 👏👏👏 Pole in Austria, that’ll do nicely! 🇦🇹 pic.twitter.com/79fBx7u201 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 27, 2026

O holandês Max Verstappen sofreu um acidente e terminou em quinto lugar, atrás do líder da classificação geral do Mundial, o jovem italiano da Mercedes Kimi Antonelli, que obteve o quarto melhor tempo.