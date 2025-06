George Russell conquista sua primeira pole do ano no GP do Canadá; Bortoleto larga em 15º

Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar, enquanto Oscar Piastri, da McLaren e líder do campeonato, fez o terceiro melhor tempo; corrida começa às 15h (horário de Brasília)

Shawn Thew/Pool/EFE/EPA O piloto britânico George Russell, da Mercedes, durante o treino classificatório para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, no circuito Gilles-Villeneuve



George Russell, da Mercedes, conquistou neste sábado (14) a pole position do Grande Prêmio do Canadá, décima etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. No circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, o britânico foi o único a registrar tempo abaixo de 1min11s, com 1min10s899, e garantiu a posição de honra no grid pela primeira vez no ano — e pela segunda vez consecutiva no GP canadense. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo lugar, apenas 0s160 atrás. Oscar Piastri, da McLaren e atual líder do campeonato, fez o terceiro melhor tempo (1min11s120). Kimi Antonelli, também da Mercedes, completa a segunda fila. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, largará do quinto lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), estreante na categoria, foi eliminado ainda no Q1 após ficar apenas sete milésimos atrás de Esteban Ocon (Haas), que fechou a zona de classificação. Apesar disso, Bortoleto ganhou uma posição após punição a Yuki Tsunoda, da Red Bull, e largará em 15º. Tsunoda havia feito o 11º tempo, mas caiu para a última posição por conta de uma infração cometida no treino livre 3. “Foi uma boa volta, mas não perfeita, não o suficiente para ir ao Q2”, avaliou Bortoleto em entrevista à Band. “Mas tem a corrida ainda”, completou.

Entre os eliminados no Q1, além de Bortoleto, ficaram nomes como Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (RB) e Pierre Gasly (Alpine). No Q2, saíram Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) e o próprio Tsunoda. A definição da pole teve momentos emocionantes: Verstappen chegou a liderar no início do Q3, foi superado por Piastri, mas retomou a ponta até ser batido por Russell nos instantes finais. A largada do GP do Canadá está marcada para este domingo (15), às 15h (horário de Brasília).

Veja os dez primeiros do grid:

George Russell (Mercedes) – 1min10s899 Max Verstappen (Red Bull) – 1min11s059 Oscar Piastri (McLaren) – 1min11s120 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min11s391 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min11s526 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min11s586 Lando Norris (McLaren) – 1min11s625 Charles Leclerc (Ferrari) – 1min11s682 Isack Hadjar (RB) – 1min11s867 Alexander Albon (Williams) – 1min11s907

