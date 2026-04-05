Análise dos recordes de duração na Fórmula 1 e os motivos por trás deles.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - FÓRMULA 1/GP DE SÃO PAULO/LANDO NORRIS - ESPORTES - O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, durante o GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, neste domingo (9). Norris venceu a prova. 09/11/2025 - Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO



As corridas de Fórmula 1 são projetadas para durar cerca de duas horas, mas a história da categoria é repleta de eventos excepcionais que desafiaram essa norma. Fatores como condições climáticas extremas e acidentes podem alterar drasticamente o andamento de um Grande Prêmio. Este artigo detalha qual foi a corrida mais longa e a mais curta da história da F1 e por que aconteceram, analisando os eventos e as regras que levaram a esses recordes.

A maratona de Montreal: o GP do Canadá de 2011

A corrida mais longa da história da Fórmula 1 foi o Grande Prêmio do Canadá de 2011, com uma duração total de 4 horas, 4 minutos e 39 segundos. O evento, realizado no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, foi marcado por uma chuva torrencial que forçou a direção de prova a tomar medidas drásticas para garantir a segurança dos pilotos.

O fator determinante para a duração recorde foi uma longa interrupção com bandeira vermelha que durou mais de duas horas. A intensidade da chuva tornou a pista impraticável, com visibilidade quase nula e alto risco de aquaplanagem. Após a longa espera, a corrida foi reiniciada atrás do safety car. A prova foi memorável não apenas por sua duração, mas também pela vitória épica de Jenson Button, que chegou a estar na última posição e, após seis paradas nos boxes, ultrapassou Sebastian Vettel na última volta para vencer.

Evento: Grande Prêmio do Canadá de 2011

Duração total: 4 horas, 4 minutos e 39 segundos

Motivo principal: Chuva intensa que causou uma interrupção de mais de duas horas (bandeira vermelha).

Vencedor: Jenson Button (McLaren)

O anticlímax de Spa: o GP da Bélgica de 2021

Em contraste direto, a corrida mais curta da história da F1 foi o Grande Prêmio da Bélgica de 2021, no icônico circuito de Spa-Francorchamps. Oficialmente, a “corrida” durou apenas 3 minutos e 27 segundos e teve somente uma volta computada no resultado final. O motivo, novamente, foi o clima extremo.

Uma chuva incessante e um nevoeiro denso comprometeram a segurança e a visibilidade a ponto de a direção de prova adiar a largada por horas. Após uma longa espera, os carros foram liberados para dar duas voltas atrás do safety car, o mínimo necessário segundo o regulamento da época para que um resultado oficial pudesse ser declarado. Como a corrida não pôde ser iniciada de fato, os resultados foram baseados na ordem de classificação do grid. Por não ter atingido 75% da distância planejada, apenas metade dos pontos foi distribuída aos dez primeiros colocados.

Evento: Grande Prêmio da Bélgica de 2021

Duração oficial: 3 minutos e 27 segundos

Motivo principal: Chuva torrencial e baixa visibilidade que impediram a realização da corrida em condições seguras.

Vencedor: Max Verstappen (Red Bull Racing)

Regulamento e o impacto do clima nos recordes

Os dois recordes, o de maior e o de menor duração, foram causados pelo mesmo fator: a chuva. No entanto, as decisões da direção de prova, baseadas nas regras da FIA, levaram a desfechos completamente diferentes.

Regra de duração: A F1 possui uma regra que limita o tempo total de um evento de corrida (geralmente três horas a partir da largada) e o tempo de corrida em si (duas horas). No GP do Canadá, a longa pausa se encaixou na janela permitida, possibilitando a retomada.

Declaração de resultado: O regulamento esportivo da F1 estabelece uma distância mínima para que uma corrida seja considerada oficial e para que pontos sejam distribuídos. No GP da Bélgica, as voltas atrás do safety car cumpriram essa formalidade, permitindo a declaração de um resultado e a distribuição de metade dos pontos, uma decisão que gerou bastante controvérsia e levou a revisões no regulamento para evitar situações semelhantes no futuro.

Esses dois eventos extremos demonstram como as condições climáticas são uma variável imprevisível e poderosa no automobilismo. Enquanto o GP do Canadá de 2011 se tornou um clássico lembrado pela superação e por uma disputa épica até o fim, o GP da Bélgica de 2021 entrou para a história como uma formalidade controversa, evidenciando os desafios de equilibrar o espetáculo com a segurança.