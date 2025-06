George Russell vence GP do Canadá e leva Mercedes ao topo do pódio pela primeira vez em 2025

Foi a primeira vez neste ano que uma corrida não foi vencida por McLaren ou Red Bull;oi encerrada sob bandeira amarela após acidente enter Landro Norris e Oscar Piastri

Shawn Thew/EFE/EPA George Russell (ao centro) comemora a vitória no pódio ao lado de Max Verstappen, da Red Bull (à esquerda), segundo colocado, e Andrea Kimi Antonelli, também da Mercedes (à direita), terceiro



George Russell venceu o GP do Canadá neste domingo (15), garantindo a primeira vitória da Mercedes na temporada 2025 da Fórmula 1. Foi também o primeiro triunfo do ano fora das equipes McLaren e Red Bull. O britânico largou da pole position e controlou a corrida até o fim, mesmo sob pressão nos momentos decisivos. Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo lugar e o italiano Kimi Antonelli, também da Mercedes, completou o pódio com o terceiro lugar — o primeiro de sua carreira na F1, aos 18 anos. A prova marcou ainda a primeira vez na temporada em que a McLaren não colocou nenhum de seus pilotos entre os três primeiros.

A corrida foi encerrada sob bandeira amarela após um incidente envolvendo os companheiros de equipe da McLaren. Na disputa pela quarta colocação, Lando Norris tentou ultrapassar Oscar Piastri a três voltas do fim, mas acabou tocando a traseira do carro do australiano e bateu no muro. O acidente provocou a entrada do safety car e frustrou a tentativa de ambos de alcançarem Antonelli. Norris assumiu a culpa imediatamente após o choque. “Totalmente minha culpa. Estupidez da minha parte”, disse pelo rádio da equipe.

Piastri cruzou a linha de chegada em quarto, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) em quinto e Lewis Hamilton (Ferrari) em sexto. Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams) completaram o top 10. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em 14º.

Com o resultado, Oscar Piastri segue líder do Mundial de Pilotos com 198 pontos, seguido por Norris (176) e Verstappen (155). No Mundial de Construtores, a McLaren mantém ampla vantagem, apesar do revés em Montreal.

Russell celebrou sua quarta vitória na F1 — a primeira desde o GP de Las Vegas em 2024. “É incrível estar de volta ao degrau mais alto do pódio. Senti que no ano passado perdi a vitória aqui. Desta vez, conseguimos graças à pole de sábado e ao ótimo trabalho da equipe”, declarou.

Confira os 10 primeiros colocados no GP do Canadá:

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA