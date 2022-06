Golden State Warriors vence Celtics e abre vantagem na final da NBA

Com início perfeito, Warriors fez 104 a 94 no Celtics e abriu 3 a 2 na série

Reprodução/ Twitter @warriors Golden State está mais perto do título da temporada 2021/22 da NBA



O Golden State Warriors abriu vantagem na final da NBA nesta segunda-feira, 14, ao vencer o Boston Celtics por 104 a 94 e fazer 3 a 2 na série. O jogo da próxima quinta-feira, às 22h (horário de Brasília) pode ser o do título para a franquia da Califórnia, que volta a vencer o torneio depois de quatro anos. O nome do jogo foi Andrew Wiggins, cestinha do Warriors com 26 pontos, 13 rebotes e duas assistências. Entre o time titular, Stephen Curry foi o que menos pontuou. O começo foi arrasador, com o primeiro quarto sendo 27 a 16. O Celtics reagiu no terceiro quarto, mas não aguentou o ataque adversário e perdeu. Do outro lado, Jayson Tatum foi novamente o destaque com 27 pontos, 10 rebotes e quatro assistências.