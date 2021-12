GP de Abu Dhabi de F1: Saiba tudo o que está em jogo na última corrida da temporada

No auge da maior rivalidade recente da Fórmula 1, Lewis Hamilton tenta se isolar como maior campeão da história, mas Max Verstappen quer impedi-lo para conquistar seu primeiro título

Reprodução/ F1 Verstappen e Hamilton disputarão o troféu de campeão da temporada



Neste domingo, 12, será realizada a última corrida da Fórmula 1 em 2021, uma das temporadas mais emocionantes dos últimos 50 anos. O GP de Abu Dhabi irá definir o campeão: Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) estão empatados com 369,5 pontos, e quem chegar em primeiro levará o caneco. O fato não é novo. Em 1974, Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni também entraram na última prova do ano empatados em pontos. O brasileiro da McLaren foi quem se consagrou campeão. Na briga entre Max e Lewis, quem ganhou foi o automobilismo. O jovem holandês de 24 anos liderou o ranking de pilotos por mais da metade da temporada, mas viu o heptacampeão fazer apresentações incríveis e igualar a pontuação.

A direção perigosa da dupla é um ponto que causa tensão para a corrida. Depois de protagonizarem alguns enroscos, batidas e troca de acusações durante os GPs, a FIA alertou na quinta-feira, 9, que irá punir qualquer atitude antidesportiva em Abu Dhabi. O recado da federação vale para Hamilton, mas foi claramente endereçado a Verstappen, punido cinco vezes durante a última prova, na Arábia Saudita. Além disso, uma grave colisão beneficiaria o piloto da Red Bull, à frente do inglês nos critérios de desempate. “Como piloto, você não pensa nessas coisas. Você vai para um fim de semana no qual quer apenas fazer o melhor que puder”, disse Max. “Eu, honestamente, não gasto energia com isso. Estou aqui para fazer o melhor trabalho que eu puder”, acrescentou Hamilton. “Nunca pensamos que poderíamos estar cabeça a cabeça na última corrida. Melhor gastar energia nisso.”

A acirrada briga pelo título criou uma rivalidade que há tempos a Fórmula 1 não via. Em entrevista ao Canal+, o francês Alain Prost disse que, ao assistir o GP da Arábia Saudita, se lembrou de suas disputas com o brasileiro Ayrton Senna. “Queria deixar uma mensagem para o Ayrton. Eu diria: ‘Veja, Ayrton, éramos apenas uns meninos comparado a isso’. Uma coisa absolutamente incrível está acontecendo”, declarou o tetracampeão mundial. Durante toda a temporada, Hamilton e Verstappen colidiram quatro vezes (duas de maneira grave). “Eu evitei colisões em tantas ocasiões com esse cara, não sei o que se passa em sua cabeça”, disse o inglês, após a última prova. Já o holandês afirma que mudou sua opinião sobre o rival após a briga pelo caneco em 2021: “Muito, na verdade. E não de modo positivo”.

A última bandeira quadriculada do ano poderá definir duas coisas: o começo de uma nova era na modalidade, com Verstappen corado o melhor piloto do mundo pela primeira vez em sua carreira, ou a consolidação de Hamilton como o maior de todos os tempos da Fórmula 1. Um inédito título evidenciaria que o arrojado e promissor holandês é forte candidato a comandante da próxima dinastia do automobilismo. Após estrear em 2015 pela Toro Rosso — e tornar-se o piloto mais jovem a correr na F-1, com 17 anos e 166 dias —, ele mostrou rápida evolução, mudou-se para a Red Bull no ano seguinte e só ficou atrás dos carros da Mercedes nos dois últimos anos. Além de realizar seu sonho, o filho do ex-piloto Jos Verstappen pretende evitar que Hamilton leve o oitavo troféu de campeão para casa e se isole como o maior vencedor de todos os tempos. Hoje, o inglês divide essa honraria com a lenda alemã Michael Schumacher, ambos com sete títulos.

Além do campeonato de pilotos, o GP também define o Campeonato de Construtores. A Mercedes lidera com 587,5 pontos, seguida da Red Bull, com 559,5 pontos. A pontuação para a equipe leva em consideração a pontuação dos dois pilotos da escuderia durante a corrida. Assim como entre os pilotos, o título dos construtores segue em aberto. Em uma corrida que vale tanto, a única certeza é de emoção até a volta 71. O Grande Prêmio de Abu Dhabi acontece às 10h (horário de Brasília), neste domingo, com transmissão no Brasil da TV Bandeirantes.