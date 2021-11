GP do Brasil: Hamilton ganha 15 posições em Sprint Race e largará em 10º; Bottas é pole position e Max 2º

Piloto britânico saiu da última posição para a 5ª; punição o faz perder cinco posições no grid deste domingo

Reprodução/ F1 Hamilton fez grande prova na Sprint Race



Na Sprint Race (corrida classificatória) deste sábado, 13, que define o grid de largada da corrida deste domingo no GP do Brasil, a emoção tomou conta de Interlagos. O treino rápido teve 24 voltas em 100 km. O heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes) largou na última colocação após tomar punição no treino de sexta, enquanto o líder da temporada Max Verstappen (Red Bull) largou em primeiro. Na largada, Bottas ultrapassou Verstappen e assumiu a ponta. Sainz também ultrapassou o holandês. Em último, Hamilton conseguiu passar cinco pilotos somente na primeira volta. Raikonnen rodou e ajudou o britânico a subir mais uma posição. Verstappen conseguiu se recuperar das ultrapassagens e terminou a Sprint Race em segundo. Valtteri Bottas passou em primeiro e será pole position na corrida deste domingo, 14, às 14h (horário de Brasília). Hamilton ganhou 15 posições e terminou em quinto. Com a punição no grid, o heptacampeão vai largar em 10º.