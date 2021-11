Pâmela Rosa brilha na classificatória e se junta a Rayssa Leal na ‘Super Coroa’ do Mundial de Skate

Brasileira levou 6.5, a maior nota da classificatória, e avançou em primeiro entre as cinco competidoras

Reprodução/ SporTV Pâmela se junta à Rayssa na Super Coroa



O Brasil terá duas representantes na finalíssima do Mundial de Skate neste domingo, dia 14, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Pâmela Rosa entrou na pista neste sábado nas classificatórias e arrebentou. A brasileira abriu sua participação com uma nota 4.8 e, na segunda, alcançou um 6.5, a maior nota do dia. No fim assumiu a liderança com 16.2 pontos. Aos 22 anos, Pâmela nunca ficou de fora de uma etapa final do Mundial de Skate em sua carreira. Além dela, a brasileira Marina Gabriela, de 18 anos, também participou, mas teve dificuldades de encaixar as manobras e terminou na última colocação. Também avançaram as holandesas Candy Jacobs e Keet Oldenbeuving e a norte-americana Samarria Brevard. As quatro skatistas se juntam a Rayssa Leal, Roos Zweetslot (Holanda), Momiji Nishiya e Funa Nakayama (Japão), que já estavam classificadas para a final da Super Coroa. A final será as 14h (horário de Brasília) e terá transmissão do SporTV.