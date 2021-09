Grávida, ex-jogadora de basquete do Brasil morre aos 43 anos

Multicampeã brasileira, Geisa Oliveira estava esperando seu primeiro filho

Reprodução/ LBF Geisa trabalhava como representante da LBF em Campinas



O basquete feminino brasileiro está de luto. Nesta sexta-feira, 17, a ex-pivô do São José, Geisa Oliveira, faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória. Aos 43 anos ela estava grávida de três meses de seu primeiro filho. A notícia foi vinculada pela Liga de Basquete Feminino, entidade que Geisa representava em Campinas nos últimos anos. Em nota, o presidente da LBF, Ricardo Molina, lamentou a perda. “Vai fazer muita falta. Tive a oportunidade de trabalhar com ela como jogadora em Americana e como representante da LBF. Uma pessoa do bem que nos deixa. Meus sentimentos à família”, disse o dirigente.

Geisa iniciou no esporte aos 12 anos, no Clube de Regatas Tietê. Natural de São Paulo, ela atuou na Ponte Preta, Data/Control Americana, Vasco e Ourinhos, no Brasil, e em ligas europeias na Espanha, Itália e Hungria. A pivô também chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Basquete – CBB prestou homenagem à ex-jogadora em suas redes sociais. Segundo a LBF, Geisa foi enterrada ainda na tarde desta sexta no Cemitério Parque das Acácias, em Campinas. Ela deixa o marido.