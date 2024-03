Guatemala recebe permissão e poderá hastear sua bandeira nos Jogos de Paris

COI suspendeu a sanção contra o país: ‘Decisão foi tomada após os acontecimentos positivos das últimas semanas’; presidente Bernardo Arévalo comemorou a medida

MARTIN BUREAU / AFP Porta-bandeira da Guatemala, Isabella Maegli (CR), o porta-bandeira da Guatemala, Juan Maegli, e sua delegação desfilam durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Estádio Olímpico de Tóquio, em 23 de julho de 2021



O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu nesta terça-feira, 19, a sanção imposta em setembro de 2022 à Guatemala, e o país poderá hastear sua bandeira nos Jogos de Paris-2024. A decisão foi comemorada pelo presidente Bernardo Arévalo. “No interesse dos atletas da Guatemala, o Comitê Executivo do COI decidiu hoje [terça-feira] suspender provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Nacional da Guatemala até novo aviso”, disse o Diretor de Solidariedade Olímpica do COI, James Mcleod. “Esta decisão foi tomada após os acontecimentos positivos das últimas semanas”, acrescentou Mcleod.

No sábado, em sessão extraordinária, a Assembleia Geral do Comitê Olímpico da Guatemala não reconheceu o presidente do seu comitê executivo, Jorge Rodas, eleito em 9 de outubro de 2021 em um processo que tampouco foi reconhecido pelo COI.A suspensão da Guatemala foi decidida devido à interferência do mais alto tribunal de justiça do país, que anulou algumas disposições dos estatutos e o regulamento do Comitê Olímpico nacional. A sanção entrou em vigor no dia 15 de outubro de 2022.

Até o momento são 10 atletas guatemaltecos classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. Uma das principais estrelas do país é o corredor de longa distância Luis Grijalva, que disputará os 5 mil metros. “Esta é uma notícia que deve nos dar muita satisfação, muita alegria. A bandeira da Guatemala será plenamente hasteada em Paris”, disse Arévalo em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Nossos atletas vão garantir que ouviremos o nosso hino nos pódios quantas vezes for possível”, “agradecemos ao presidente do Comitê Olímpico Internacional [Thomas Bach] por esta atuação”, acrescentou. Em sua primeira viagem à Europa após assumir o cargo em janeiro, Arévalo se encontrou com Bach na Suíça, no dia 21 de fevereiro, para discutir a suspensão da Guatemala. Devido a essa suspensão, em 2023 os atletas guatemaltecos competiram sem bandeira nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe em El Salvador, e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.