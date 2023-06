Hamilton brinca com Alonso após ultrapassagem no GP do Canadá: ‘Está velho’ 

Heptacampeão mundial deu uma cutucada no rival espanhol durante entrevista coletiva

EFE/EPA/ANDRE PICHETTE Lewis Hamilton e Fernando Alonso se cumprimentam após o GP do Canadá



Lewis Hamilton largou na terceira posição no GP do Canadá e, logo na primeira curva, ultrapassou Fernando Alonso. Em entrevista após a corrida, o britânico tratou de brincar com o rival espanhol. “As reações dele estão um pouco lentas porque ele está um bocado velho agora. É coisa de idade”, disse o piloto da Mercedes. Após ficar 23 voltas na cola do líder Max Verstappen, no entanto, o heptacampeão mundial perdeu a posição para o veterano da Aston Martin. O bicampeão, inclusive, chegou a dar uma resposta. “Eu ouvi. Áustria, daqui a duas semanas”. Assista abaixo. A principal categoria do automobilismo retorna daqui a duas semanas com o GP da Áustria, nona etapa da temporada 2023, em 2 de julho. No Mundial de Pilotos, o holandês Verstappen lidera com 195 pontos, seguido por Sergio Perez (126), Alonso (117), Hamilton (102), Carlos Sainz (68), George Russell (65), Charles Leclerc (54), Stroll (37), Ocon (29) e Gasly (15), que completa o top 10.