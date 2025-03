Hamilton diz que críticas são como ‘combustível’ para melhorar e demonstra empolgação antes de estreia pela Ferrari

Britânico elogiou a paixão que a equipe Ferrari demonstra, destacando a importância do ambiente de trabalho e do comprometimento dos funcionários

Reprodução/Instagram/@lewishamilton Aos 40 anos, Hamilton se mostrou confiante em suas habilidades e enfatizou que está totalmente concentrado em seu trabalho na Ferrari



Lewis Hamilton, que se prepara para dar início à sua nova fase na Ferrari durante o GP da Austrália, demonstrou entusiasmo em relação à sua nova equipe. O piloto britânico mencionou que utiliza as críticas que recebe como uma forma de motivação para aprimorar seu desempenho, ressaltando que esse tipo de feedback é uma constante em sua trajetória profissional. Aos 40 anos, Hamilton se mostrou confiante em suas habilidades e enfatizou que está totalmente concentrado em seu trabalho na Ferrari. Ele também fez questão de manter a humildade, reconhecendo que, como qualquer ser humano, pode cometer erros ao longo do caminho. Essa postura reflete sua experiência e maturidade no esporte.

O piloto elogiou a paixão que a equipe Ferrari demonstra, destacando a importância do ambiente de trabalho e do comprometimento dos funcionários. Para Hamilton, a experiência de fazer parte da escuderia é algo que traz um grande orgulho, tanto para ele quanto para todos os envolvidos na equipe. Com essa nova etapa em sua carreira, Hamilton espera não apenas contribuir para o sucesso da Ferrari, mas também continuar a evoluir como piloto.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA