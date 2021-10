Hamilton diz que ligou para Verstappen após batida no GP da Inglaterra; confira

De acordo com o inglês, a chamada foi realizada com o objetivo de ‘quebrar o gelo’ após o incidente com o holandês

EFE/EPA/Yuri Kochetkov Lewis Hamilton lidera o Mundial de Pilotos de 2021 com apenas dois pontos a mais que Max Verstappen



Lewis Hamilton revelou que fez uma ligação ao rival Max Vestappen, da Red Bull, após o acidente no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, o décimo da temporada 2021 da Fórmula 1. De acordo com o inglês, a chamada foi realizada com o objetivo de “quebrar o gelo”. “Eu liguei para ele depois de Silverstone, mas, de novo, eu não quis parecer condescendente, mas eu sou muito mais velho. Era importante para mim ligar para ele e ser capaz de ‘quebrar o gelo'”, contou o britânico de 35 anos, em entrevista recente à emissora “ESPN”. Na ocasião, Hamilton e Verstappen já estavam rivalizando na briga pela liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Desde então, eles já protagonizaram outo incidente, desta vez uma batida no GP de Monza, na Itália. Atualmente, o piloto inglês lidera a disputa com 246,5 pontos, somente dois a mais que o holandês. A próxima corrida está marcada para este domingo, 10, no Grande Prêmio da Turquia.