Hamilton homenageia Vettel após alemão anunciar aposentadoria: ‘Honra chamar de rival e amigo’ 

A Fórmula 1 e outros pilotos também prestigiaram o tetracampeão, que vai deixar o grid no final da temporada

Peter Kohalmi / AFP Lewis Hamilton e Sebastian Vettel em pódio na Fórmula 1



Lewis Hamilton usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 28, para homenagear Sebastian Vettel, alemão que anunciou que irá se aposentar da Fórmula 1 ao final desta temporada. Além de se declarar para o tetracampeão, o britânico enalteceu seu rival e amigo da Aston Martin. “Tem sido uma honra te chamar de rival e uma honra ainda maior te chamar de amigo. Você está deixando esse esporte muito melhor do que o encontrou, o que sempre foi o objetivo. Eu não duvido que, o que quer que venha a seguir para você, será emocionante, significativo e recompensador. Eu amo você, cara”, escreveu o heptacampeão mundial, que brigou pelos títulos de 2017 e 2018 com Vettel.

Além de Hamilton, a conta oficial da Fórmula 1 fez uma série de vídeos para relembrar a trajetória de Vettel na categoria. Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, também exaltou o compatriota. “Estou tão triste que você está indo embora, mas ao mesmo tempo animado por você e este novo capítulo de sua vida. Você foi e ainda é uma pessoa tão importante para mim e sou grato pela nossa amizade”, declarou o piloto da Haas. “Para sempre uma lenda do esporte. Sentiremos muita saudade de você. Obrigado”, declarou o francês Esteban Occon, da Alpine.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022

Thank you for the memories 🤩 Seb will leave the sport as a four-time world champion 🙌#F1 #ThankYouSeb pic.twitter.com/cJTIeyLgJA — Formula 1 (@F1) July 28, 2022