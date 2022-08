Hamilton revela por que recusou papel em filme de Tom Cruise: ‘Ligação mais perturbadora que já tive’

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 precisou rejeitar o convite para participar de ‘Top Gun: Maverick’

LARS BARON / AFP Lewis Hamilton cumprimenta ator Tom Cruise durante GP da Inglaterra de 2021



Heptacampeão mundial, o piloto Lewis Hamilton sonha em ter oportunidades no cinema e por muito pouco não participou do filme “Top Gun: Maverick”, estrelado por Tom Cruise e lançado neste ano. Em entrevista concedida à revista americana “Vanity Fair”, nesta quarta-feira, 10, o britânico revelou que se colocou à disposição do ator para fazer um papel no filme, mas que precisou recusar o convite por causa dos compromissos da Fórmula 1. “Sou um perfeccionista. Simplesmente não havia tempo. Foi a ligação mais perturbadora que eu já tive que fazer”, disse o astro do automobilismo, sobre quando telefonou para Cruise e o diretor Joseph Kosinski informando que não poderia assumir o papel – o longa foi gravado entre 2018 e 2019, anos em que Hamilton foi campeão pela quinta e sexta vez da F1.

De acordo com Hamilton, não participar do filme foi algo muito difícil, já que ele era fã do primeiro filme da franquia, lançado em 1986, quando ainda era criança. “Quando eu soube que o segundo filme estava saindo, eu fiquei tipo ‘Oh meu Deus, eu tenho que perguntar a ele’. Eu disse para mim mesmo: ‘Não me importa qual seja o papel, vou até varrer alguma coisa, ser um faxineiro'”, comentou o heptacampeão mundial, que também exaltou Tom Cruise. “Uma das pessoas mais legais que alguém pode conhecer”, declarou o piloto, que já teve uma rápida aparição na comédia “Zoolander 2”, com Ben Stiller, e fez uma dublagem de si próprio na animação “Carros”.