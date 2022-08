Lewis Hamilton vira um dos donos do Denver Broncos, time da NFL

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o piloto Lewis Hamilton anunciou nesta terça-feira, 2, que se juntou ao Walton-Penner Family Ownership Group, dono do Denver Broncos, time da NFL (Liga de futebol americanos dos EUA). “Animado para se juntar a um grupo incrível de proprietários e fazer parte da história do Broncos! Honrado por trabalhar com uma equipe de classe mundial e servir como exemplo do valor de uma liderança mais diversificada em todos os esportes”, afirmou o britânico, através de sua conta no Twitter. Rob Walton, um dos donos da equipe que já conquistou o Super Bowl três vezes, comemorou o acerto. “Estamos muito satisfeitos em receber o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton ao nosso grupo de proprietários. Ele é um competidor campeão que sabe o que é preciso para liderar uma equipe vencedora e um defensor feroz da igualdade global, inclusive em seu próprio esporte. Seu espírito resiliente e padrão de excelência serão um trunfo para o grupo de proprietários e a organização Broncos”, disse.

Excited to join an incredible group of owners and become a part of the @Broncos story!! Honoured to work with a world class team and serve as an example of the value of more diverse leadership across all sports. Roscoe already thinks he made

the team 😂 #LetsRide 🐎🔥 pic.twitter.com/TSLQdPM8Hz

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2022