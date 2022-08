Lewis Hamilton descarta aposentadoria e fala em ganhar octa na Fórmula 1

Heptacampeão mundial, o britânico afirmou que ainda tem ‘combustível no tanque’ e que só irá deixar a principal categoria do automobilismo quando estiver esgotado

EFE/EPA/Stephanie Lecocq Lewis Hamilton é heptacampeão mundial de Fórmula 1



Lewis Hamilton afirmou nesta segunda-feira, 8, que não planeja encerrar sua carreira na Fórmula 1 ao final desta temporada. Heptacampeão mundial, o britânico afirmou que ainda tem “combustível no tanque” e que só irá deixar a principal categoria do automobilismo quando estiver esgotado. “O mais provável é que, mesmo se eu parar agora, ainda terei combustível no tanque. E não irei me aposentar até que eu esteja completamente esgotado e não tenha mais nada a oferecer”, declarou o inglês, atualmente com 37 anos, e que sonha em ganhar o oitavo título na F1. “Não estou realmente pensando nisso. Ainda penso em como melhorar esse carro; quais são os passos que preciso dar para que esse time volte a vencer. Qual o roteiro para ganhar outro campeonato? O que precisamos fazer para que todos neste esporte comecem a refletir sobre o trabalho que tentamos fazer sobre diversidade? Ainda estou lutando por essas coisas e ainda sinto que tenho muito o que fazer”, completou a estrela da Mercedes. Na atual temporada, no entanto, ele ocupa apenas a sexta posição no Mundial de Pilotos, com 146 pontos.