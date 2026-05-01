História de como Hamilton superou Massa na última curva de Interlagos em 2008 e levou o título

A decisão do mundial de Fórmula 1 de 2008 no Grande Prêmio do Brasil é amplamente considerada o final mais dramático da história do esporte, com o título mudando de mãos nos segundos finais

CARL DE SOUZA/AFP Lewis Hamilton conquistou seu primeiro título da Fórmula 1 no GP de Interlagos de 2008



O Grande Prêmio do Brasil de 2008 não foi apenas uma corrida, mas o clímax de uma temporada intensa disputada ponto a ponto entre a Ferrari, liderada pelo brasileiro Felipe Massa, e a McLaren, com o jovem britânico Lewis Hamilton. Chegando a Interlagos, a matemática era simples, mas tensa: Hamilton tinha sete pontos de vantagem. Para ser campeão em casa, Massa precisava vencer a corrida e torcer para que Hamilton chegasse, no máximo, em sexto lugar. Se Massa chegasse em segundo, Hamilton teria que ser oitavo ou pior.

O cenário estava armado para um duelo histórico. Felipe Massa fez a sua parte com perfeição durante todo o fim de semana, garantindo a pole position e dominando a prova. No entanto, a imprevisibilidade climática de São Paulo desempenhou o papel de protagonista, transformando as voltas finais em um caos estratégico que culminou na ultrapassagem decisiva na Junção, a poucos metros da bandeira quadriculada.

História e cronologia da decisão

A temporada de 2008 foi marcada por erros e acertos de ambas as equipes, chegando à última etapa com Hamilton somando 94 pontos e Massa 87. A corrida começou com chuva forte, atrasando a largada e obrigando todos a trocarem pneus de pista seca por intermediários.

Massa largou bem e manteve a liderança, controlando o ritmo. Hamilton, correndo com o regulamento debaixo do braço, mantinha-se na zona de pontuação necessária para o título (top 5). A pista secou, os pilotos voltaram para pneus de pista seca, e a ordem parecia estabilizada até as últimas voltas.

Faltando menos de 10 voltas para o fim, a chuva voltou a cair em Interlagos. A maioria dos líderes, incluindo Massa e Hamilton, parou para colocar pneus intermediários. A Toyota, no entanto, decidiu manter Timo Glock na pista com pneus de pista seca (slicks), uma aposta arriscada para ganhar posições de pista.

Na 69ª de 71 voltas, Sebastian Vettel, então na Toro Rosso, ultrapassou Lewis Hamilton. Com essa manobra, Hamilton caiu para a 6ª posição. Naquele momento, com Massa liderando, o brasileiro era virtualmente o campeão mundial.

Felipe Massa cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. A Ferrari começou a comemorar nos boxes, e a torcida brasileira explodiu nas arquibancadas. Porém, na pista, a chuva havia apertado. Timo Glock, com pneus de pista seca, não conseguia mais manter o carro no traçado e perdeu drasticamente a velocidade na subida da Junção. Lewis Hamilton, vindo logo atrás, contornou a última curva real do circuito, ultrapassou a Toyota de Glock nos metros finais e assumiu o 5º lugar.

Essa posição garantiu a Hamilton 4 pontos, somando 98 no total, contra os 97 de Massa (que somou 10 pela vitória). Por uma diferença de um ponto, definida na última curva da última volta, Lewis Hamilton conquistou seu primeiro título mundial.

Regras e funcionamento da pontuação em 2008

Para entender a complexidade daquele final, é necessário compreender o sistema de pontuação e as regras vigentes na época, que eram diferentes das atuais.

A pontuação distribuída aos oito primeiros colocados seguia a escala:

1º lugar: 10 pontos

2º lugar: 8 pontos

3º lugar: 6 pontos

4º lugar: 5 pontos

5º lugar: 4 pontos

6º lugar: 3 pontos

7º lugar: 2 pontos

8º lugar: 1 ponto

Além disso, o regulamento técnico da época ainda permitia o reabastecimento durante a corrida, o que tornava as estratégias de pit stop fundamentais. Outro fator crucial eram os pneus. Em 2008, a Fórmula 1 ainda utilizava pneus com sulcos (grooved tyres) para pista seca, o que reduzia a aderência mecânica em comparação aos pneus slicks (lisos) que retornariam no ano seguinte. Isso explica a dificuldade extrema de Timo Glock em manter o carro na pista molhada sem os pneus adequados.

Não havia DRS (asa móvel) para facilitar ultrapassagens, o que valorizava ainda mais a manobra de Vettel sobre Hamilton e a necessidade de Hamilton buscar a posição na pista puramente no braço e na tração do carro.

Títulos e recordes envolvidos

Aquele domingo em Interlagos definiu marcas históricas tanto para os pilotos quanto para as equipes envolvidas na disputa.

Lewis Hamilton: Tornou-se, naquele momento, o campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 (23 anos, 9 meses e 26 dias), recorde que seria quebrado posteriormente por Sebastian Vettel em 2010. Foi o primeiro de seus sete títulos mundiais.

Felipe Massa: Conquistou sua 11ª e última vitória na Fórmula 1. Ele se tornou o vice-campeão mundial de 2008. Apesar da derrota no campeonato de pilotos, sua performance ajudou a Ferrari a garantir o título.

Ferrari: Graças à vitória de Massa e ao 3º lugar de Kimi Raikkonen, a Ferrari conquistou o Campeonato Mundial de Construtores de 2008, o último título da equipe italiana até o momento.

Curiosidades sobre o evento

A decisão de 2008 é cercada de fatos que ampliam a lenda em torno da corrida.

O soco na parede: Imagens da transmissão mundial mostraram um mecânico da Ferrari dando um soco em um painel de vidro dentro dos boxes ao perceber que Hamilton havia cruzado em 5º lugar, interrompendo a celebração prematura da família de Massa.

“Is that Glock?”: A narração britânica de Martin Brundle e James Allen imortalizou a frase “Is that Glock going slowly?” (É o Glock indo devagar?), quando perceberam que a Toyota estava se arrastando na pista, abrindo a porta para o título de Hamilton.

Singapura e o Crashgate: O título foi decidido por apenas um ponto. Meses antes, no GP de Singapura, houve o escândalo do “Crashgate”, onde Nelsinho Piquet bateu propositalmente para ajudar Fernando Alonso. Naquela corrida, Massa teve um problema no pit stop (arrancou com a mangueira de combustível) e não pontuou. Muitos analistas argumentam que, se a corrida de Singapura tivesse sido anulada, Massa seria o campeão.

Postura de campeão: Felipe Massa foi amplamente elogiado por sua postura no pódio. Mesmo visivelmente emocionado e chorando, ele bateu no peito e agradeceu à torcida, demonstrando grande esportividade na derrota mais dolorosa de sua carreira.

A vitória de Hamilton sobre Massa na última curva de Interlagos transcendeu as estatísticas e se tornou um marco cultural no automobilismo. Ela simboliza a natureza imprevisível da Fórmula 1, onde o desempenho técnico, a estratégia e a sorte se colidem. Para Felipe Massa, ficou o gosto amargo de ter sido campeão mundial por cerca de 30 segundos; para Hamilton, foi o início de uma era de domínio que reescreveria os livros de recordes do esporte.