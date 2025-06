Hugo Calderano vence seu algoz nas Olimpíadas e conquista título do WTT na Eslovênia

No dia em que completou 29 anos, Hugo Calderano deu mais um passo em sua histórica temporada no tênis de mesa. O brasileiro venceu o francês Felix Lebrun por 4 sets a 2 (12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6) e conquistou o título do WTT Star Contender em Ljubljana, na Eslovênia, neste domingo (22). Foi a segunda vez que Calderano superou o rival francês na decisão do torneio — a primeira ocorreu em 2024. O confronto também teve clima de revanche para o brasileiro, que havia sido derrotado por Lebrun na disputa pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com parciais bastante equilibradas, a final foi marcada por alternância de domínio. Calderano abriu 2 a 0, mas viu o francês empatar o jogo ao vencer os dois sets seguintes. Nos momentos decisivos, o número 3 do ranking mundial retomou o controle da partida, impôs seu jogo ofensivo e fechou o confronto em 4 a 2.

A vitória amplia o bom momento do mesa-tenista, que já conquistou o título inédito da Copa do Mundo em abril e foi vice-campeão mundial em Doha, no Catar. Mais cedo, Calderano também disputou a final de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Foi a primeira decisão da parceria em um torneio do Circuito Mundial. O casal brasileiro ficou com a medalha de prata após derrota por 3 sets a 0 (12/10, 11/7 e 11/7) para os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, medalhistas de bronze nas Olimpíadas e no último Mundial.