Iga Swiatek desiste do WTA 1000 em Pequim

Iga Swiatek comunicou que não participará do WTA 1000 em Pequim, onde era a atual campeã, devido a questões pessoais. Sua decisão vem após a eliminação nas quartas de final do US Open, o que a deixou em uma situação delicada em relação ao ranking. A ausência da polonesa pode abrir espaço para Aryna Sabalenka, que está em busca de superar Swiatek na classificação. Atualmente, Swiatek ocupa a liderança do ranking com 10.885 pontos. No entanto, ao não defender os 1.000 pontos conquistados no torneio do ano passado, sua pontuação cairá para 9.885. Essa mudança pode ser crucial, pois Sabalenka, que possui 8.716 pontos, tem a oportunidade de ultrapassá-la, dependendo de seu desempenho em Pequim e no WTA Finals.

Swiatek lamentou sua ausência do torneio, relembrando a conquista do título no ano anterior. A jogadora polonesa se destacou em 2023, mas agora enfrenta um desafio ao não participar de um evento importante. A situação se torna ainda mais competitiva, já que Sabalenka precisa manter um bom desempenho para garantir a liderança. Além disso, a russa terá que se preparar para o WTA Finals, onde Swiatek é a atual campeã. O torneio em Pequim se torna um ponto de virada para ambas as jogadoras, com a possibilidade de uma mudança significativa no ranking. A expectativa é alta, e os próximos dias serão decisivos para o futuro de Swiatek e Sabalenka no circuito.

