Iga Swiatek, número 1 do mundo, será adversária de Bia Haddad na semifinal de Roland Garros

Polonesa sobrou em quadra e venceu a estadunidense Cori Gauff com facilidade; duelo contra a brasileira está marcado para esta quinta-feira

Reprodução/Twitter/@rolandgarros Iga Swiatek será a adversária de Bia Haddad na semifinal de Roland Garros



A brasileira Beatriz Haddad Maia, que está fazendo história em Roland Garros, conheceu a sua rival da semifinal do torneio disputado em Paris. Trata-se da polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking ATP, que despachou a estadunidense Cori Gauff nesta quarta-feira, 7. Implacável, a atual melhor tenista do mundo se impôs na quadra e venceu por 2 sets a 0, com parciais 6/4 e 6/2. Agora, a esportista da Polônia chega ao sétimo triunfo na competição sem perder sets. O confronto entre Bia Haddad e Swiatek está marcado para as 11h15 (de Brasília) desta quinta-feira, 8. No único encontro entre as atletas, na quadra rápida do Torneio de Toronto de 2022, a paulista deixou a já líder do ranking mundial pelo caminho, em duelo válido pelas oitavas de final. A polonesa, porém, vem sobrando no saibro de Roland Garros e já ergueu o troféu em 2020 e no ano passado – metade dos 12 títulos dela são no piso. Quem avançar terá pela frente Karolina Muchová (República Tcheca) ou Aryna Sabalenka (Belarus) na decisão, marcada para sábado, 10.