Irreconhecível, João Fonseca é atropelado por russo e cai em Wimbledon

Pouco agressivo, brasileiro foi eliminado por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (3), justamente na mesma fase em que caiu no ano passado

O brasileiro João Fonseca foi derrotado nesta sexta-feira (3) pelo russo Roman Safiullin (132º do ranking) na terceira rodada de Wimbledon por 3 sets a 0. Com o resultado, o tenista encerra sua participação no torneio repetindo o desempenho da edição do ano passado, quando também parou nesta fase da competição.

Safiullin, que chegou à chave principal através do torneio classificatório, manteve a regularidade durante todo o confronto. No primeiro set, o russo salvou dois break points no início e obteve a quebra necessária no sexto game para fechar em 6/3. João enfrentou dificuldades para responder ao saque do adversário na parcial.

O panorama se repetiu no segundo set. Após um início equilibrado, Safiullin aumentou a pressão sobre o serviço do brasileiro no sétimo game, conseguindo a quebra. Com menos erros não forçados que o adversário, o europeu ampliou a vantagem com nova quebra e fechou novamente em 6/3.

No terceiro set, João Fonseca buscou ser mais agressivo e chegou a ter chances de quebra, mas não as converteu. Safiullin confirmou o serviço no sexto game e administrou a liderança até encerrar o jogo. Com a eliminação, o retrospecto de João em Grand Slams tem como melhor marca as quartas de final em Roland Garros.