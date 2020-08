Itália: Ciclista belga despenca de barranco durante prova; veja queda

Remco Evenepoel sofreu acidente assustador e foi encaminhado para hospital

Reprodução/Twitter Remco Evenepoel perdeu o controle da bicicleta e caiu de barranco



O belga Remco Evenepoel sofreu um acidente assustador, neste sábado, ao despencar em um barranco de cerca de cinco metros de altura, durante a disputa da Volta da Lombardia, na Itália. O campeão europeu do contrarrelógio e recente ganhador da Volta a Burgos, na Espanha, e do Tour da Polônia, era um dos grandes favoritos do dia na prova de sprint, mas acabou saindo da disputa a 50 quilômetros da linha de chegada. Evenepoel, da equipe Deceunick Quick Step, perdeu o controle da bicicleta na entrada de uma ponte de pedra, chocou a perna contra a mureta de proteção e caiu no barranco, gerando muita tensão entre os participantes e espectadores. O ciclista belga foi resgatado, recebeu os primeiros socorros e encaminhado imobilizado dentro de em uma ambulância para um hospital da cidade de Como. “Está consciente e sendo atendido pela equipe médica”, afirmou a Deceunick Quick Step, em postagem no Twitter.

O grande vencedor da chamada Il Lombardia, que consiste na travessia de 231 quilômetros entre as cidades de Bérgamo e Como, foi o dinamarquês Jakob Fuglsang, da Astana. O neozelandês George Bennett (Jumbo Visma) ficou em segundo, e o russo Aleksandr Vlasov (Astana) terminou em terceiro.