Zanardi passa por 4ª cirurgia desde grave acidente e segue na UTI

O italiano sofreu um grave acidente durante uma prova de exibição de paraciclismo, em que perdeu o controle da handbike que guiava e se chocou com um caminhão que vinha no sentido oposto da rodovia

Giuseppe Lami/EFE Após ter de amputar as duas pernas devido a um acidente na Fórmula Indy, em 2001, Alessandro Zanardi se tornou paratleta



O italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto de automobilismo e quatro vezes medalhista de ouro paralímpico no ciclismo, foi submetido a uma quarta cirurgia na Itália, depois de ter sofrido acidente em 19 de junho, durante uma prova de exibição. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo hospital San Raffaele, em Milão, onde aconteceu a intervenção. Zanardi chegou à unidade na última sexta-feira, 24, após ter sido transferido do hospital Santa Maria alle Scotte, na cidade de Siena, onde estava internado desde o dia em que se acidentou. “Foi submetido a um delicado procedimento neurocirúrgico, para tratar algumas complicações tardias, devido uma lesão primária na cabeça”, explica o boletim médico assinado pela equipe médica do hospital San Raffaele.

Os exames clínicos e radiológicos realizados posteriormente ao procedimento, segundo a unidade de saúde, confirmaram que a operação foi bem-sucedida. Depois de sair da sala de cirurgia, Zanardi foi encaminhado para a UTI em condições “estáveis”. Campeão na Fórmula Indy e com passagem pela Fórmula 1, o italiano sofreu grave acidente durante uma prova de exibição de paraciclismo, em que perdeu o controle da handbike que guiava e se chocou com um caminhão que vinha no sentido oposto da rodovia.

Zanardi foi levado de helicóptero para o hospital Santa Maria alle Scotte, uma dos mais prestigiados da Itália, onde foi submetido a uma delicada operação neurocirúrgica de três horas no mesmo dia. Depois da primeira intervenção médica e antes da realizada hoje, Zanardi já tinha passado por outras duas outras cirurgias, a mais recente no dia 6 de julho.

*Com informações da Agência EFE