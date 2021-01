Jair Bolsonaro recebe convite para participar da abertura da Olimpíada de Tóquio

O presidente da República se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu, nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto

Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro recebeu convite para participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), recebeu nesta sexta-feira, 8, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu, no Palácio do Planalto, em Brasília. Em suas redes sociais, o chefe do Executivo informou que foi convidado para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão marcados para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano.

“Encontro com Motegi Toshimitsu, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, nosso parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais”, escreveu Jair Bolsonaro em sua conta no Facebook. “Fui convidado para a abertura das Olimpíadas de Tokio em julho”, acrescentou o presidente.

A Olimpíada de Tóquio, que foi adiada em um ano devido à pandemia da Covid-19, segue sendo ameaçada. Nesta semana, o governo japonês colocou a capital e outras três regiões em estado de emergência após um aumento considerável nos casos da doença provocada pelo novo coronavírus. Ainda assim, a menos de 200 dia para o começo dos Jogos, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, reforçou nesta quinta-feira, 7, que o país receberá a Olimpíada de Tóquio no próximo verão de forma “estável e segura”.

Já nesta sexta-feira, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio divulgou comunicado oficial esclarecendo que o evento está mantido para o período entre 23 de julho e 8 de agosto, mesmo com o estado de emergência declarado na capital por conta do aumento de casos do novo coronavírus.