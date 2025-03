João Fonseca estreia com vitória no Challenger de Phoenix e vai às oitavas de final

Tenista brasileiro, que está se recuperando de uma lesão na coxa, demonstrou um desempenho sólido e não encontrou grandes dificuldades para vencer o russo por 2 sets a 0

Reprodução/x/@BNPPARIBASOPEN João Fonseca estreia com vitória no Challenger de Phoenix



João Fonseca teve um início promissor no Challenger de Phoenix ao derrotar Pavel Kotov com parciais de 6/2 e 6/4. O tenista brasileiro, que está se recuperando de uma lesão na coxa, demonstrou um desempenho sólido e não encontrou grandes dificuldades para vencer o russo, que ocupa a 102ª posição no ranking da ATP. O foco de Fonseca agora é se preparar para o Masters 1000 de Miami, onde enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, que é o quarto cabeça de chave e está classificado como o 46º melhor do mundo. A próxima partida promete ser um desafio significativo para o brasileiro. Durante o confronto contra Kotov, Fonseca se destacou por sua abordagem agressiva, conseguindo quebrar o serviço do adversário em momentos cruciais. Mesmo após solicitar atendimento médico devido a dores na coxa, ele conseguiu manter o controle da partida e administrar bem os pontos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA