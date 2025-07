João Fonseca perde na estreia do Masters 1000 de Toronto para australiano vindo do qualifying

Brasileiro, que caiu para a 52ª posição na atualização em tempo real do ranking, voltará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati, a partir de 5 de agosto

Reprodução/X/@TennisTV João Fonseca (no fundo) rebate bola para fora e dá vitória a Tristan Schoolkate no ATP de Toronto



O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Nesta segunda-feira (28), o jovem de 18 anos, atual número 49 do ranking da ATP, foi derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate (103º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1h32 de partida. A estreia de Fonseca na temporada de quadra dura foi marcada pelo equilíbrio, especialmente no primeiro set, que não teve quebras de saque e foi decidido no tie-break. Schoolkate mostrou mais consistência nos momentos decisivos, enquanto o brasileiro cometeu erros em momentos-chave.

No segundo set, o australiano conseguiu uma quebra logo no terceiro game e administrou a vantagem até o fim. A partida estava inicialmente prevista para a noite de domingo (27), mas foi adiada por conta da chuva. O jogo acabou disputado sob forte calor na tarde seguinte. Fonseca teve dificuldades para lidar com o estilo agressivo de Schoolkate, que jogou com poucos ralis e buscou winners com frequência.

Com a vitória, Schoolkate avança à segunda rodada, onde enfrentará o italiano Matteo Arnaldi, número 41 do mundo. Caso vença novamente, poderá cruzar com o alemão Alexander Zverev, principal cabeça de chave do torneio. Já Fonseca, que caiu para a 52ª posição na atualização em tempo real do ranking, voltará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati, a partir de 5 de agosto. Em seguida, disputará o US Open, último Grand Slam da temporada.

Essa foi a sexta participação do carioca em torneios da série Masters 1000 — sua melhor campanha foi em Miami, quando chegou à terceira rodada. Na temporada, ele soma 15 vitórias e 12 derrotas, com destaque para o título conquistado no saibro de Buenos Aires e boas campanhas em Roland Garros e Wimbledon, onde também atingiu a terceira fase.

Schoolkate, que veio do qualifying, comemorou sua primeira vitória sobre um top 50. “Estou muito feliz com o resultado. Joguei bem e deixei a partida perigosa para o João. Ele é muito novo, mas já está estabilizado no circuito”, disse o australiano após o confronto.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA