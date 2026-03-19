João Fonseca vence na estreia em Miami e vai enfrentar Alcaraz

Brasileiro, atual 39º colocado no ranking da ATP, resistiu a uma tentativa de reação de Marozsan (46º do ranking) e venceu com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2

Fabrice COFFRINI / AFP Fonseca é o atual 39º colocado no ranking da ATP



O jovem tenista brasileiro João Fonseca derrotou o húngaro Fabian Marozsan nesta quinta-feira (19), na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, e agora vai enfrentar o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. Fonseca, atual 39º colocado no ranking da ATP, resistiu a uma tentativa de reação de Marozsan (46º do ranking) e venceu com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2.

A estreia do carioca de 19 anos foi programada para a quadra principal do Hard Rock Stadium, impulsionada pelo imenso interesse da grande torcida brasileira presente em Miami, que apoiou seu ídolo com entusiasmo durante toda a batalha, que durou quase duas horas.

Até o momento, o espanhol e o brasileiro se enfrentaram apenas uma vez, em uma partida de exibição realizada em dezembro passado, também em Miami, na qual Alcaraz saiu vitorioso no super tie-break. “É empolgante, com certeza. Não sei quanto aos outros jogadores, mas eu quero jogar contra os melhores do mundo”, garantiu Fonseca a respeito de suas primeiras experiências enfrentando os gigantes do circuito.

*AFP