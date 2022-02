Jogos Olímpicos de Inverno: Esquiador brasileiro testa positivo para Covid-19

Michel Macedo, de 23 anos, começa sua participação em Pequim 2022 a partir do dia 13 de fevereiro

Reprodução/ COB Michel Macedo está em sua segunda edição de Jogos Olímpicos de Inverno



O Brasil teve seu primeiro caso de Covid-19 detectado nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil – COB, o esquiador Michel Macedo testou positivo nesta terça-feira, 8, ao desembarcar no aeroporto da capital chinesa e ficará em isolamento em um hotel. O atleta está assintomático e cumprirá os protocolos estabelecidos pelo Comitê Organizador Pequim 2022. Em 24 horas, Michel realizará novo teste. A primeira prova do esqui alpino slalom gigante será no dia 13 de fevereiro às 10h15 (horário de Brasília). O esqui alpino slalom acontece em 16 de fevereiro, no mesmo horário. Natural de Fortaleza, Michel tem 23 anos e está em sua segunda edição de Olimpíadas de Inverno.