Jovem japonesa é campeã do US Open e fatura 3º Grand Slam da carreira

Com o resultado, a asiática de 22 anos se consolida com uma das principais tenistas do mundo na atualidade

Jason Szenes/EFE Naomi Osaka ganhou o US Open pela segunda vez na carreira neste sábado, 12



Estrela que segue em ascensão no tênis, Naomi Osaka lutou bastante neste sábado, 12, na final do US Open, e conquistou seu terceiro título de Grand Slam da carreira. A jovem japonesa de 22 anos saiu atrás no placar contra a experiente bielo-russa Victoria Azarenka, mas buscou a virada e fechou a decisão por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3, em 1h53min. Osaka levantou o troféu do US Open pela segunda vez. Na primeira, em 2018, venceu Serena Williams e precisou enfrentar uma constrangedora cerimônia de premiação, com direito a vaias do público direcionadas ao árbitro, que aplicara seguidas punições à tenista da casa. Meses depois, foi campeã também do Aberto da Austrália, em janeiro de 2019.

Osaka e Azarenka fizeram um primeiro set desnivelado, com amplo domínio da bielo-russa. A ex-número 1 do mundo começou o jogo quebrando o saque da japonesa. E impôs ritmo intenso, distribuindo bolas vencedoras (foram 30 em toda a partida, contra 34 da rival) e esbanjando confiança. Após vencer apenas um game no set inicial, Osaka manteve o ritmo abaixo do esperado no início da segunda parcial. E voltou a perder o saque. Parecia que Azarenka venceria em sets diretos. Mas a japonesa iniciou a reação no terceiro game e passou a acertar seguidas bolas do fundo da quadra, elevando o nível da final.

Após devolver a quebra inicial, obteve outras duas e aproveitou o segundo set point para empatar o duelo e forçar a disputa da terceira parcial. Mais confiante, Osaka manteve o nível elevado de jogo e ainda contou com uma queda de Azarenka. Ela quebrou no quarto game e abriu 3/1. No game seguinte, saiu atrás em 0/40, mas salvou os três break points, virou e confirmou seu game de serviço, ganhando ainda mais confiança na final. Ela ainda perderia o serviço no sétimo game, mas devolveu a quebra na sequência e manteve seu saque na sequência para buscar a virada. Com o resultado, a japonesa de 22 anos se consolida com uma das principais tenistas da atualidade.

*Com informações do Estadão Conteúdo