Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone testa positivo para Covid-19

O argentino já está cumprindo período de quarentena, sem qualquer manifestação de sintomas

EFE Diego Simeone é o atual treinador do Atlético de Madrid



O Atlético de Madrid divulgou neste sábado, 12, que o argentino Diego Simeone, técnico da equipe, deu positivo em teste para o novo coronavírus e que já está cumprindo período de quarentena, sem qualquer manifestação de sintomas. “Nesta sexta-feira, foram realizados novos testes PCR em todo o grupo, e o do técnico deu resultado positivo. Ele está isolado em casa”, indicou o clube colchonero, por meio de comunicado.

Ontem, o Atlético suspendeu a pré-temporada no complexo de Los Ángeles de San Rafael, na província da Segovia, depois que um funcionário ligado ao time principal – não era jogador, nem integrante da comissão técnica -, deu positivo em teste. Depois da decisão, toda a delegação retornou para Madri e, ontem, foi submetida a nova rodada de exames de diagnóstico para o novo coronavírus, em que a infecção de Simeone foi verificada.

Enquanto não for liberado com um resultado negativo, o técnico argentino ficará afastado do trabalho direto com os comandados do Atlético, que estreará no Campeonato Espanhol em 26 ou 27 deste mês, em duelo com o Granada, no estádio Wanda Metropolitano.

*Com informações da Agência EFE