Kevin Durant assina contrato vitalício com a Nike e entra para seleta lista da NBA

Ala do Phoenix Suns é apenas o terceiro jogador da liga de basquete dos EUA a ter contrato vitalício com a empresa

Kiyoshi Ota/EPA/EFE - 05/08/2021 Kevin Durant é apenas o terceiro jogador na história da NBA a ter um contrato vitalício com a empresa



Nesta sexta-feira, 28, o ala-pivô do Phoenix Suns, Kevin Durant, se tornou o terceiro jogador da NBA a assinar um contrato vitalício com a Nike. O anúncio foi feito pelo próprio atleta, mas os valores do contrato não foram divulgados. “Quando assinei pela primeira vez com a Nike, não poderia imaginar o quão longe iríamos nessa parceria. Fizemos um trabalho incrível de forma criativa e filantrópica. Fizemos um trabalho incrível de forma criativa e filantrópica. Viajamos pelo mundo juntos e construímos um negócio que durará para sempre. Estou animado com o futuro e honrado por estar em rara companhia neste negócio”, disse. Além de Durant, Michael Jordan e LeBron James também têm contrato vitalício com a empresa. O ala está classificado para as semifinais da Conferência Oeste contra o Denver Nuggets, de Nikola Jokic. A série começa neste sábado, às 21h30.