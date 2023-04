São Paulo anuncia rescisão de contrato com Pedrinho após acusação de violência doméstica

Atacante é investigado por agressões e ameaças contra a ex-namorada; ele chegou ao clube em janeiro

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedrinho foi anunciado como reforço do Tricolor Paulista no início de dezembro de 2022



Quatro meses depois de ser anunciado como reforço para temporada, o atacante Pedrinho teve seu contrato com o São Paulo rescindido nesta sexta-feira, 28. O atleta estava afastado desde o início de março, após sua ex-namorada o acusar de violência doméstica. Amanda Nunes informou em Boletim de Ocorrência que sofreu agressões físicas e psicológicas enquanto estava com Pedrinho e que, após o término, foi ameaçada de morte. Em nota, o São Paulo divulgou que a decisão foi tomada em conjunto com os departamentos jurídico e de Compliance “à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador”. Pedrinho tem 23 anos e foi um pedido de Rogério Ceni, que deixou o clube na semana passada. Ele participou de dez jogos do Campeonato Paulista e fez três gols.