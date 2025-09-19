Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca

Brasileiro estreia nesta sexta-feira (19) na competição, contra o italiano Flavio Cobolli; torneio é mais um passo para o crescimento do jovem atleta dentro do circuito

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Equipes Europa e Mundo posam com o troféu da Laver Cup durante a cerimônia de abertura do primeiro dia do torneio de tênis, em São Francisco



João Fonseca inicia nesta sexta-feira (19), por volta das 23h (de Brasília), sua participação na Laver Cup em São Francisco, nos Estados Unidos, competição entre times, criada em 2017 e que contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O torneio, que conta com disputa em simples e duplas, é mais um passo do brasileiro no crescimento dentro do circuito.

A Laver Cup tem Roger Federer, por meio de sua empresa Team8, como uma das promotoras da competição. Nesta semana, Fonseca, inclusive, se encontrou com o tenista suíço. “É um prazer finalmente conhecê-lo”, escreveu Fonseca ao publicar uma foto ao lado de Federer nas redes sociais.

A competição conta com duas equipes, divididas em Europa e Mundo. Cada time conta com seis tenistas e dois capitães como representantes. Neste ano, Andre Agassi (Mundo) e Yannick Noah (Europa) foram escolhidos como os líderes de cada equipe.

Fonseca enfrenta Flavio Cobolli, da Itália, nesta sexta-feira. No mesmo dia, antes da estreia do brasileiro, Casper Ruud enfrenta Reilly Opelka, enquanto Jakub Mensik e Alex Michelsen completam os compromissos deste primeiro no simples. Nas duplas, Mensik e Carlos Alcaraz encaram a dupla americana, formada por Michelsen e Taylor Fritz.

A sede da competição tem alternância entre Europa e outras partes do mundo a cada ano. Em 2026, já está confirmado que Londres, na Inglaterra, sucederá São Francisco na missão de receber o torneio. O piso das disputas sempre será o sintético coberto.

Desde 2017, sete torneios foram disputados. Apenas em 2020, em função da pandemia da covid-19, a Laver Cup foi suspensa por uma temporada. No retrospecto, os europeus levam a vantagem, com cinco títulos, contra apenas dois do resto do mundo. No entanto, depois de vencer as quatro primeiras edições, os tenistas não europeus se sagraram vitoriosos em 2022 e 2023, e encurtaram a vantagem.

Como funciona a pontuação e os jogos da Laver Cup?

A Laver Cup será disputada ao longo de três dias. A cada nova rodada de jogos, a pontuação dada aos tenistas vencedores aumenta. No primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe que conquistar 13 pontos é sagrada campeã no torneio. Caso haja um empate ao final de domingo (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora. Desde 2017, essa partida de desempate nunca foi necessária.

Qual é a formação de cada equipe?

EUROPA

– Carlos Alcaraz (Espanha)

– Alexander Zverev (Alemanha)

– Holger Rune (Dinamarca)

– Casper Ruud (Noruega)

– Jakub Mensik (República Checa)

– Flavio Cobolli (Itália)

– Capitão: Yannick Noah

MUNDO

– Taylor Fritz (Estados Unidos)

– Alex de Minaur (Austrália)

– Francisco Cerundolo (Argentina)

– Alex Michelsen (EUA)

– João Fonseca (Brasil)

– Reilly Opelka (Estados Unidos)

– Capitão: Andre Agassi

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert