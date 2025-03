LeBron James faz história ao se tornar o primeiro jogador com 50 mil pontos na NBA

Feito foi concretizado com cesta de três pontos no início do primeiro quarto, durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 136 a 115

LeBron James fez história ao se tornar o primeiro atleta da NBA a alcançar a impressionante marca de 50 mil pontos. O feito foi concretizado com uma cesta de três pontos logo no início do primeiro quarto, durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans, com um placar de 136 a 115. No domingo (2), James já havia se aproximado do marco, anotando 17 pontos na vitória dos Lakers contra o Clippers, totalizando 49.999 pontos. Com 40 anos, ele se destaca como o maior pontuador da liga, acumulando até o momento 50.033 pontos em sua carreira.

Atualmente, LeBron está em sua 22ª temporada na NBA, igualando-se a Vince Carter como o jogador com mais edições disputadas na liga. Kareem Abdul-Jabbar, que atuou por 20 temporadas, ocupa a segunda posição na lista de pontos totais, com 44.149 pontos. Recentemente, LeBron foi nomeado Jogador do Mês da Conferência Oeste, apresentando médias de 29,3 pontos, 10,5 rebotes e 6,9 assistências em fevereiro, o que ajudou os Lakers a conquistarem uma campanha de 9 vitórias e 2 derrotas.

Além de suas conquistas individuais, James possui quatro títulos da NBA, quatro prêmios de MVP da temporada regular e quatro títulos de MVP das finais. Ele também foi indicado ao All-Star Game em 21 ocasiões, consolidando sua posição como um dos grandes nomes do basquete. Na história da NBA, LeBron é o terceiro jogador com mais partidas na temporada regular, totalizando 1.547 jogos.

Nos playoffs, ele já participou de 287 partidas e se tornou o maior pontuador da história dessa fase do campeonato desde 2017, quando superou Michael Jordan. O recorde de pontos na temporada regular foi quebrado em 2023, quando LeBron ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar.

