LeBron James vai às redes sociais e pede ajuda para resolver assassinato; entenda

No início desta semana, Ericka Weems, irmã de Brandon Weems – diretor do Cleveland Cavaliers, foi encontrada morta pela família em casa em Ohio com um tiro na cabeça. O trágico caso chamou atenção da comunidade do basquete e, principalmente, de LeBron James, que defendeu a franquia em duas ocasiões entre 2003 a 2010 e 2014 a 2018. Brandon e LeBron são amigos próximos e o atleta foi até o seu Twitter pedir ajuda aos moradores da região para que ajudem a solucionar o homicídio. “Okron, Ohio. A irmã do meu irmão foi assassinada no fim de semana passado em sua casa! A família precisa de respostas sobre por que e por quem. Minha cidade, preciso que vocês trabalhem e descubram quem fez essa coisa horrível, vergonhosa e nojenta com um anjo tão carinhoso e amoroso”, escreveu.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔

— LeBron James (@KingJames) November 4, 2020