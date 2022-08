NBA divulga calendário da temporada 2022/23 com abertura em 18 de outubro

Duelo entre LeBron James e Stephen Curry será no primeiro dia do torneio; finais começam em 1º de junho

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Golden State Warriors foi o grande campeão da temporada 2021/22



A NBA divulgou nesta quarta-feira, 17, o calendário da temporada 2022/23. A abertura está marcada para 18 de agosto com o confronto entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics às 20h30 (horário de Brasília) e, em seguida, o duelo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors às 23h. Ao todo serão 82 jogos por equipe na temporada regular até o dia 9 de abril, com um torneio play-in antes do início dos playoffs em 15 de abril e com as finais começando em 1º de junho. O calendário também prevê dois jogos da liga fora dos EUA: o Miami Heat joga contra o San Antonio Spurts na Cidade do México, e o Chicago Bulls enfrenta o Detroit Pistons em Paris. A rodada de Natal também já está definida. Serão cinco partidas: 76ers x Knicks às 14h, Lakers x Mavericks às 16h30, Bucks x Celtics às 19h, Grizzlies x Warriors às 22h e Jazz x Nuggets às 00h30. A ESPN, o SporTV e a TV Bandeirantes transmitem os jogos.