Lenda da NFL, Tom Brady já respondeu sobre como é ser chamado de ‘marido da Gisele’; relembre  

Apesar de receber o status de melhor jogador da história do futebol americano, o agora ex-quarterback é conhecido por muitos brasileiros como esposo da famosa modelo

Reprodução/Instagram Tom Brady é casado com a modelo brasileira Gisele Bundchen



Considerado o melhor jogador da história do futebol americano, Tom Brady anunciou aposentadoria nesta terça-feira, 1º, através de uma longa carta. Mesmo sendo uma lenda na NFL (liga norte-americana), o californiano é conhecido por muitos brasileiros apenas como marido da famosa modelo Gisele Bündchen ou, nas redes sociais, como “Giselo”. Apesar da irritação de muitos fãs do quarterback, o astro já respondeu que não se incomoda com os apelidos. “Não vejo problema algum. Na verdade, adorei. Amo a minha esposa, amo estar na vida dela. É engraçado e fofo”, disse o agora ex-jogador, em entrevista ao jornalista Pedro Bial, da Rede Globo, em março do ano passado.

Na mesma entrevista, que contou com a consagrada modelo brasileira, Tom Brady admitiu que não é fluente na língua portuguesa. “Eu entendo melhor do que falo [português]. Quando ela fala com as crianças, eu entendo bem. Mas eu não sou muito bom me comunicando. Eu digo que falo duas línguas: inglês e futebol americano. Meu cérebro não vai para outros lugares”, declarou o maior vencedor do Super Bowl, com sete títulos. Assista abaixo.