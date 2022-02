Anitta revela affair com jogador de futebol americano: ‘Um dos meus homens’

Cantora disse em talk show americano que sabe que o Cincinnati Bengals vai vencer o Super Bowl porque se relaciona com um dos integrantes do time

Reprodução/Instagram/anitta Anitta participou do programa 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon



A cantora Anitta revelou que vive um affair com um jogador de futebol americano durante sua participação no programa “The Tonight Show”, comandado por Jimmy Fallon, na última segunda-feira, 31. Durante a entrevista, a cantora disse que tinha certeza que o time Cincinnati Bengals vai ganhar o Super Bowl e explicou: “Você quer saber como eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens está jogando lá”. A poderosa ainda brincou dizendo que vai garantir que o jogador tenha uma ótima noite um dia antes do jogo. Ela também comentou que precisa ter contatos em cidades diferentes porque está sempre viajando: “Ontem estive no Brasil, um dia antes estava em LA [Los Angeles], tenho que ter opções”. Anitta não contou com que jogador do Cincinnati Bengals que ela se relaciona, mas os fãs da cantora começaram a investigar e notaram que o único jogador do time que segue e é seguido pela artista é Tyler Boyd.

As declarações da poderosa no programa americano repercutiram nas redes sociais e ela decidiu se posicionar. “Tem um lado meu que traz o engajamento, a polêmica, a discussão, coisas engraçadas, as risadas, só que eu sei que os brasileiros vão falar: ‘Ela vai num programa internacional, tanta coisa para ela falar do nosso Brasil e ela vai e fala um monte de besteira’. Sim, gente, porque eu estou começando [minha carreira internacional] e esse é o tipo de coisa que rende, que dá engajamento e que faz as pessoas me convidarem de novo e de novo porque são coisas divertidas. Com o tempo, óbvio que eu vou conseguir ter mais e mais espaço para falar das coisas mais sérias, do lado mais sério do Brasil, do lado mais sério da minha carreira e etc.”, afirmou a artista nos stories do Instagram.