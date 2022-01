Lenda do vôlei russo, Vadim Khamuttshikh morre aos 52 anos

Vencedor de três medalhas olímpicas, o ex-atleta teve uma parada cardíaca minutos antes da virada do ano

Reprodução/ Blaze Trends Vadim atuava como técnico do Belogorie Guennnadi Shipulin nos últimos seis anos



Considerado uma lenda do voleibol russo, o ex-jogador Vadim Khamuttshikh faleceu nesta sexta-feira, 31, ao sofrer uma parada cardíaca. Quem comunicou a notícia foi seu ex-treinador, Ria NóvoBlaski. “Vadim teve uma parada cardíaca justo antes da chegada do Ano Novo. Já não está entre nós. Era uma pessoa extraordinária de quem todos gostavam”, lamentou o colega. Vadim atuava como técnico do Belogorie Guennnadi Shipulin há seis anos. Referência em seu esporte na Rússia, ele disputou quatro Jogos Olímpicos entre 1996 e 2008 sendo que em Sydney 2000 levou a medalha de prata e em Atenas 2004 e Pequim 2008 foi bronze. O velório de Vadim vai durar quatro dias e acontecerá na cidade de Belgorod, 700 km ao sul de Moscou.