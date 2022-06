Leticia Bufoni cai de lancha e vira meme, mas consegue salvar celular; assista 

Através das redes sociais, a skatista brasileira exibiu o momento em que ela se desequilibrou e caiu no mar

Reprodução/Twitter/@LeticiaBufoni Letícia Bufoni conseguiu salvar o celular em queda no mar



Letícia Bufoni virou meme no último final de semana, ao sofrer uma queda durante um passeio de lancha por Havasu, na Califórnia, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a skatista brasileira exibiu o momento em que ela se desequilibrou e caiu no mar, gerando repercussão no Twitter. Chamou atenção, no entanto, o fato de Bufoni ter conseguido salvar o celular, o arremessando para dentro da embarcação – assista ao vídeo abaixo.