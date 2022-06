Lewis Hamilton desabafa após treinos no GP do Canadá: ‘O carro só piora’

Sincero, o britânico não mostrou estar tão esperançoso em melhorias no W13, carro da Mercedes para a temporada 2022

EFE/EPA/GREG NASH Lewis Hamilton é o sexto colocado da classificação geral da Fórmula 1



Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton desabafou após os primeiros treinos no GP do Canadá, que acontece neste final de semana. Sincero, o britânico não mostrou estar tão esperançoso em melhorias no W13, carro da Mercedes para a temporada 2022. “Esse carro é tão ruim. Hoje como tem sido em todas as sextas-feiras, tentamos muitas coisas novas, um novo assoalho no meu carro que não funcionou. Nada parece funcionar com esse carro. Eu e George pilotamos com ajustes diferentes no segundo treino só pra ver de qual jeito funciona ou não. Pra mim, foi um desastre. Parece que o carro só piora. Ele está ficando mais e mais infeliz a cada coisa que mudamos nele”, disse o piloto, que terminou na 8ª e 13ª colocações nas duas sessões de treino da sexta-feira, 17.

Depois de brigar pelo oitavo título até a volta final do último Grande Prêmio de 2021, Lewis Hamilton vem fazendo uma temporada 2022 muito abaixo do esperado. Além de estar sofrendo com a queda de desempenho da Mercedes, o britânico também está levando a pior em relação ao companheiro de equipe, o compatriota George Russell. Sem vencer uma prova neste ano, o britânico é o sexto colocado da classificação geral, com um pódio e 62 pontos – o líder Max Verstappen, da Red Bull, tem 150 e vem brigando com o colega Sergio Perez (129) e Charles Leclerc (116), da Ferrari.