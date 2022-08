Aston Martin anuncia Fernando Alonso como substituto de Vettel para 2023

Equipe britânica fez o anúncio nesta segunda-feira, 1º, após o GP da Hungria; aos 41 anos, o espanhol disputará sua 20ª temporada na categoria

Reprodução/Instagram @fernandoalo_oficial Espanhol tem dois títulos mundiais e 32 vitórias, sendo o sexto piloto com mais triunfos da história da categoria



A Aston Martin anunciou que o espanhol Fernando Alonso será piloto da equipe para a temporada 2023 da Fórmula 1. O anúncio foi feito pela equipe na manhã desta segunda-feira, 1°, um dia após o GP da Hungria, no qual Alonso terminou na oitava posição. O espanhol deixará a Alpine, antiga Renault, e substituirá Sebastian Vettel, que anunciou sua aposentadoria da categoria ao fim da atual temporada. “Estou feliz em compartilhar que em 2023 me juntarei ao Aston Martin. Esta é uma oportunidade realmente emocionante e sou grato pela confiança depositada em mim nesta aventura de vários anos. Ainda tenho fome e ambição de lutar para estar na frente e quero fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso. Observei como a equipe atraiu sistematicamente grandes pessoas com pedigree vitorioso e tomei consciência desse enorme compromisso e desejo de vencer”, disse Alonso em comunicado. Aos 41 anos, o espanhol é o piloto mais experiente do grid e disputará a 20ª temporada de sua carreira em 2023. Além do bicampeonato em 2005 e 2006, Alonso soma três vice-campeonatos (2010, 2012 e 2013). Ao todo, o espanhol tem 32 vitórias na categoria, sendo o sexto piloto com mais triunfos na história da categoria.