Lewis Hamilton é eleito ‘Personalidade Esportiva do Ano’ pela segunda vez

O piloto britânico Lewis Hamilton foi eleito pelo público como a “Personalidade Esportiva do Ano”. A premiação, que é organizada anualmente pela BBC, foi transmitida em cerimônia virtual. Em seu discurso, Hamilton aproveitou para agradecer os trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Jordan Henderson, o capitão do Liverpool, terminou em segundo, e o jóquei Hollie Doyle ficou em terceiro. O piloto de 35 anos, que já havia recebido o prêmio britânico em 2014, se consagrou em 2020 como um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Neste ano, Hamilton venceu seu sétimo campeonato mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher. Em 2020, ele também ultrapassou o total de 91 vitórias de Schumacher em grandes prêmios.

“Quero dar os parabéns a todos os incríveis nomeados. Estou muito orgulhoso do que eles conquistaram e quero agradecer a todos que votaram em mim. Eu não esperava isso sabendo que há grandes candidatos”, disse o campeão. “Eu quero dizer feliz natal a todos – tem sido um ano tão incomum. Quero fazer ainda referência a todos os trabalhadores que têm estado na linha de frente e a todas as crianças do mundo, para que sejam positivas neste momento difícil. Obrigado do fundo do meu coração”, agradeceu Hamilton.

"I want to say thank you to everyone who voted for me."@LewisHamilton took home the Sports Personality of the Year award on Sunday night.

