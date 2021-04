Lewis Hamilton faz a 99ª pole da carreira e larga na frente no GP de Emilia-Romagna

Inglês terá os dois pilotos da Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen, em sua cola na largada em Ímola

Davide Gennari/EFE O inglês Lewis Hamilton fez a volta mais rápida em Ímola



Com o tempo de 1min04s411, o piloto inglês Lewis Hamilton cravou o melhor tempo do treino oficial do GP de Emilia-Romagna e largará na frente pela 99ª vez em sua carreira. O piloto da Mercedes terá os dois carros da Red Bull em sua cola na largada em Ímola. Sergio Perez fez o segundo melhor tempo, e Max Verstappen, o terceiro. Completa a segunda fila o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Pierry Gasly, da Alpha Tauri, e Daniel Ricciardo, da McLaren, largam da terceira fila, respectivamente da quinta e sexta posição. Esta será a segunda corrida do Mundial de Fórmula 1 de 2021. A primeira, no Bahrein, foi vencida por Hamilton.

Confira o grid completo: