Exclusivo: São Paulo deve anunciar parceria com investidor saudita nesta semana 

Segundo o narrador Nilson Cesar, da Jovem Pan, o acordo teria feito com que Muricy Ramalho e Rogério Ceni permanecessem no clube

Reprodução/São Paulo FC Rogério Ceni orientando Rigoni em treino do São Paulo



Atolado em dívidas e com baixo poder de investimento, o São Paulo deve oficializar, ainda nesta semana, uma “luz no fim do túnel” para o clube sair desta delicada situação. De acordo com o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o presidente Julio Casares chegou a um acordo com um investidor saudita e irá anunciar a parceria após a votação entre os conselheiros para a mudança do estatuto, marcada para esta quinta-feira, 16. Segundo o locutor, o clube terá mais recursos para investir em contratações e reformular o elenco visando a temporada 2022.

A crise do Tricolor foi escancarada, na semana passada, quando um áudio vazado de Muricy Ramalho passou a circular nas redes sociais. Na gravação, o coordenador de futebol do São Paulo falava a um amigo que ele e o técnico Rogério Ceni iriam deixar o clube devido ao péssimo momento financeiro. Com a repercussão, o ídolo da torcida são-paulina veio a público se explicar, dizendo que ele e o treinador mudaram de ideia após uma conversa “animadora” com o presidente Casares e o restante da diretoria. Segundo Nilson Cesar, a promessa de um investidor árabe teria alterado os planos da dupla.

“Algo aconteceu para convencer o Muricy e o Rogério Ceni a permanecer no São Paulo. E não se trata do vazamento do áudio, isso é muito pouco. Uma fonte minha disse que a diretoria está conversando com um investidor da Arábia Saudita para mudar esse elenco. O anúncio da parceria deverá ser anunciado após a votação da mudança de estatuto, marcada para esta quinta-feira, 16 de dezembro. A diretoria do São Paulo quer fazer uma limpeza e contratar jogadores. Essa é uma informação que me parece mais viável”, disse Nilson Cesar, durante o programa “Camisa 10”, nesta terça-feira, 14.